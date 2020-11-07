楊丞琳20週年演唱會「LIKE A STAR」昨(6)日舉辦首場就發生意外，所幸本人並無大礙，現場也收到許多藝人朋友送的花藍祝福，沒想到在其中竟看見署名「鴻升」的花籃，楊丞琳感動地在限時動態PO出感謝，也透露儘管9月遭逢巨大變故，但還是打起精神來準備演唱會。

楊丞琳昨晚透露，她在9月遇到大事，暗指小鬼驟逝帶來的影響，但還是強打起精神籌備演唱會，沒想到今天就收到「鴻升」送的花籃，卡片上簡單寫道：「Dearest丞琳，妳一直是最棒的，鴻升。」楊丞琳也在限時動態上表示，「謝謝鴻升的經紀人，代替他，送我美麗的花。」

楊丞琳收到小鬼送的花藍。(圖/翻攝自楊丞琳IG)

不只是小鬼的經紀人，在演藝圈擁有好人緣的楊丞琳，還收到許多摯友的祝福，包括許瑋甯、潘瑋柏、孫芸芸等人，連沉寂許多的羅志祥都送上花籃，而第一晚嘉賓青峰也在花藍卡片大開「黑輪說」玩笑，讓楊丞琳笑翻。

鄭元暢和林俊傑也送上花籃。(圖/翻攝自楊丞琳IG)

事實上，楊丞琳和小鬼的交情令外界都相當感動，還被譽為「模範前任」，2年前楊丞琳的演唱會還邀請小鬼擔任嘉賓，沒想到今年9月傳出噩耗，讓楊丞琳遲遲無法走出傷痛，卻還是打起精神準備演唱會，只是再也無法再看到兩人在演唱會上合體了。

(中時新聞網)