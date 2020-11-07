台北市北投區不少民眾今(7日)早很疑惑，明明是晴天，為什麼卻收到google災害警示一級警戒簡訊，網友po版詢問立刻引起熱議討論。對此，水利署回應了。

網友投書地方粉絲團詢問。（照片/《我是北投人》粉絲團）

明明外頭是無風、無雨，太陽露臉的日子，今早北投地區民眾好傻眼，不少人收到google所發出淹水警戒簡訊。根據一名網友投書到《我是北投人》粉絲團一張(7日)上午10:20截圖，詢問大家目前北投大太陽，有人收到這樣簡訊嗎？google簡訊文中提到，臺北市北投區淹水一級警戒(奇岩站1小時雨量116.5mm) ,如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水範圍涵蓋(如：北投區-八仙里,一德里,立農里,建民里,清江里,林泉里,溫泉里,洲美里,桃源里,榮華里,豐年里,關渡里,文林里,吉慶里,承德路,大業路)等地區，文末更是提醒民眾，請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

google今（7日）上午災害示警發出淹水一級警戒簡訊。（照片/取自 google災害示警 官網）

不少人看到此封簡訊，紛紛表示，「有.好好笑假訊息」、「全自動化就是有這種問題...」、「設備異常吧」、「熱到快炸了哪來的淹水」、「怪了 沒雨 又熱 那來的淹水」、「北投現在有太陽喔！」，更有網友直接po出北投晴天照片，直接打臉這封水利署警戒簡訊。

北投網友po出晴空萬里照片，打臉google災害示警所發出淹水一級警戒簡訊。（照片/《我是北投人》粉絲團）

不過，大約在(7日)中午左右，google也在官方網站發出即時公告表示，（水利署更正）臺北市北投區淹水一級警戒，經查係雨量資料有誤，目前無淹水警戒，特此更正。

google災害示警於今（7日）午發出即時更正公告。（照片/取自 google災害示警 官網）

(中時新聞網)