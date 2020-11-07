民眾草地野餐，享受悠閒時光。（張妍溱攝）

立法院副院長蔡其昌說，過去整治河川的概念，是不要發生災難，如今從防災演變成觀光、親水觀念。（張妍溱攝）

響應2020年全國河川日，水利署第三河川局7日在大里區中興大學康橋水岸旁舉行「川約你河我」活動，來自各地的家長帶著小孩，組成「親子團」體驗「獨木舟輕艇」，伴隨音樂揚起、微風吹拂，草地野餐，享受悠閒時光。

現場民眾指出，「獨木舟輕艇」1船約坐2人，每組可下水15至20分鐘，有的家庭4個人，就分坐2船，這對親子來說是難得的體驗，大人小孩一起划，增進親子互動。

出席活動的立法院副院長蔡其昌說，過去整治河川的概念，是不要發生災難，但如今對於河川的整治、維護觀念改變，從防災演變成觀光，呼籲大家親水、愛水，尤其中興大學康橋河岸公園，其實開發的非常的成功，每到假日聚集人潮，是台中市民休閒遊憩的好地方。

現場除了展示環境教育、水與科技互動等「川河好市集」攤位，另河畔音樂會的音樂團體接力演出，現場很多民眾自行攜帶裝置及食物、野餐聚會，享受共同的親子歡樂時光。

(中時 )