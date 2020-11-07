行政院環保署上月30日公告將笑氣（一氧化二氮）列為毒管法內「關注化學質」。新北市新莊分局在今（7）日凌晨查獲32歲高姓男子所駕駛的自小客車竟存放高達9瓶的笑氣鋼瓶，當場依法移法環保署，這也是毒管法上路後，新北市所查獲的首宗違法攜帶笑氣的案件。

據了解，俗稱「笑氣」的一氧化二氮，因便宜且取得容易，更因不具毒品特性，未被列為毒品，常見於青少年「毒趴」，吸食笑氣助興，但也有因此吸食後發生不幸事件，過去甚至還有邊開車邊吸食笑氣引發嚴重車禍的情況，上月底，環保署公告將笑氣納入毒管法管制。

警方表示，凌晨2時許在大安路上執行路檢，攔查高姓男子所駕駛的自小客車，發現車上存放大量未拆封氣球，於是經過高男同意檢視後車廂，查獲後車廂竟存放高達9瓶的笑氣鋼瓶。

高男向警供稱，鋼瓶是自己上網購買來的，但警方懷疑他根本是送貨的小蜜蜂，打算將鋼品販售到開趴的處所，目前也深入調查，並將他依「毒管法」移送市府環保局裁罰，這也是毒管法上路後，新莊警方查獲首宗違法案件。

醫師表示，長期吸食笑氣，會影響人體維生素B12生成、血液與精神系統，造成噁心、嘔吐、缺氧，甚至引起心律不整、腦水腫、永久性精神不足和視覺系統、嗜睡、精神混亂、歇斯底里、麻木和失去意識等。

警方表示，未來查緝若發現民眾未依規定持有笑氣，將依法處3萬到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，更可處最高無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元，另外若透過網購、郵購，平台業者也有責任，將處以6萬元到30萬元，並按次處罰。

(中時 )