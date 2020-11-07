南投縣運動會7日開幕，進行為期4天的競技。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣運動會7日開幕，縣長林明溱鼓勵大家多運動。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣第68屆全縣運動會，從11月7日到10日，在縣立體育場等24個場地，展開36項田徑、球類及技擊等競賽；縣長林明溱7日主持開幕時表示，「運動比吃任何補藥還有用」，建議大家多運動。

今年聖火進場，特別邀請2位體育界前輩擔任火炬手，其中，炎峰國小退休校長鍾美月，目前仍是南投縣教育處特聘督學，退而不休，持續為教育奉獻；曾任南投縣體育會總幹事32年的白建榮，為體育投注最精華的人生階段，奠定體育深耕基礎，兩人擔任終點火炬手，凸顯體育傳承的意義，藉此鼓勵參賽選手永不放棄，永續服務。

縣運會開幕典禮，包括縣府各局處及13鄉鎮公所，縣議員簡賜勝、全文才、曾振炎、張嘉哲、廖梓佑、洪浩原、縣議會祕書長陳國忠，及草屯鎮長簡景賢、竹山鎮長陳東睦、集集鎮長陳紀衡及信義鄉長全志堅等人也到場共襄盛舉。

今年縣運會大會裁判、工作及表演人員共1800人，參賽的隊職員共1萬3723人；教育處表示，南投縣體育競賽成果一向表現優異，南投國際日月潭萬人泳渡、國際女子壘球錦標賽、挑戰武嶺自行車等體育活動，均展現良好成效。2020年全國中等學校運動會，榮獲18金、14銀、27銅佳績；2020年全民運動會，榮獲7金、3銀、8銅佳績。

(中時 )