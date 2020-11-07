泰王瓦吉拉隆功過度精彩的私生活，讓其在泰國民眾心中留下奢華且負面的形象。如今又傳出曾貴為太子妃的泰王第3任妻子西拉米，自2014年被休後隨即削髮為尼。現在廟中青燈伴木魚，念經種菜；比對瓦吉拉隆功8月與妃子詩妮娜重修舊好，9月還恢復她頭銜，更顯泰王涼薄。

出生夜功府平民家庭的西拉米現年48歲，曾在曼谷商業學院求學，隨後成為瓦吉拉隆功的女侍從官。她與瓦吉拉隆功擦槍走火並懷有龍種，並於2005年生下王子提幫功。母以子貴的她不但讓泰王與其結婚，更獲封王室頭銜。

不過，在2009年瓦吉拉隆功的一場私人派對上，西拉米赤裸上身的影片慘遭外流。西拉米為此形像大壞，也遭瓦吉拉隆功離婚並廢除其所有頭銜。

近日臉書更傳出西拉米近照。照片中西拉米於廟裡打掃種菜，穿著樸素的衣服。熟悉內情的人爆料，看似修行的西拉米實際上就是被打入冷宮。

日前泰國政府以妨害社會風氣為由，封鎖包含Pornhub在內的190個色情網頁，但民眾紛紛揣測其實是王室不雅照流出造成Pornhub「躺著也中槍」。如今又傳前廢妃的修行照，比對泰王與詩妮娜打得火熱，恐讓民眾因涼薄形像而更加負面看待泰皇。

(中時新聞網)