2020台中自行車嘉年華7日熱鬧登場，親子瘋Push Bike競賽high翻全場。（盧金足攝）

「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華Bike Taiwan」7日在西屯區都會公園開騎，副市長令狐榮達表示，台中自行車嘉年華名列台灣觀光年曆，是聞名全台一年一度自行車觀光盛事之一，台中市自行車道93條，總長超過722.57公里，鼓勵多使用綠色運具，讓空氣更清新。

令狐榮達指出，活動主題為「自行車產業嘉年華」與「親子單車小學堂日」，以自行車產業及孩童滑步車相關趣味活動為主軸，吸引各縣市遊客參與。

台中市為全球自行車產業發展重鎮，觀旅局長林筱淇表示，台中自行車產業嘉年華號召捷安特、台灣精品系列等知名自行車、自行車零件相關品牌產業，民眾輕鬆體驗及選購喜愛的自行車用品，很多車友慕名而來。

林筱淇說，8日「單車趣味闖關活動」請出代言人陳漢典，騎乘路線從台中都會公園出發，途中騎乘至自行車探索文化館、大雅中科公園、潭雅神綠園道、摘星山莊、東海藝術街商圈等景點，讓民眾邊騎自行車，邊享受台中美景，體驗在地文化及暢遊景點。

觀旅局強調，台中市的自行車道總數已達93條，總長超過722.57公里，加上氣候舒適宜人，空品獲得大幅度改善，適合自行車旅遊的宜居城市。

(中時 )