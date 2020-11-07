台中市長盧秀燕說，捷運在年底前正式通車，當作給市民最好新年禮物，現在做到了，實踐對市民的承諾。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕7日表示，市府展開籌備試營運與完工通車典禮，試營運期間擬提出免費搭乘計畫。（盧金足攝）

台中捷運綠線獲交通部營運許可，是否開放外縣市免費試乘？市長盧秀燕7日表示，初步構想主張全民都可免費試乘，吸引各縣市民眾來台中玩。藍綠議員呼籲盡速提出公車、iBike接駁、景點、美食地圖，有完善配套措施，才能發揮體驗經濟效益，否則熱騰騰蜜月期一過，營運考驗才開始。

盧秀燕表示，捷運綠線2009年興建至今，經過漫長11年，當初對市民許諾「完不了工的要完工！」，捷運一定要在年底前正式通車，當作給市民最好新年禮物，現在已經做到了，實踐對市民的承諾。

「捷運綠線票價起跳價20元，每2公里增5元，單程最多50元」，她說，票種包括「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」，敬老愛心卡也適用。此外，6歲以下小朋友免費，針對6至12歲市民，近期將免費提供一張兒童卡，享半價優惠，票種很多，讓大家依個人需求使用。

台中市捷運蓋得很美，獲得初履勘委員肯定，昨天喜獲交通部營運許可，盧秀燕強調，市府將籌備試營運與完工通車典禮，試營運期間將提出免費搭乘計畫，讓民眾優先體驗大台中第一條捷運。

中捷預計從11月底試營運4周衝人氣，國民黨市議員李中表示，試營運1個月還不夠，應該延長，現代流行體驗經濟，試營運就是活廣告，像開餐廳客人來試吃，有吸引力就有生意興隆機會，加上服務與需求口碑，才能成為民眾搭乘大眾運輸日常，捷運只有一條文心路，市府要建立配套接駁工具、旅遊指南，讓乘客方便去到想要去的地方。

民進黨市議員陳淑華指出，試營運可磨合載客及運務順暢，市府要加把勁的是18個車站，尚6站未設iBike站，公車要加強調整，設計美食觀光景點小旅行，讓外地乘客在台中停留多點時間，中捷廣告收入不多，盼進一步盤點達4、5000萬效益，票務虧損更要多開源，免費搭乘新鮮感後，養成搭捷運習慣才是長久之計。

迎接捷運時代來臨，但台中捷運公司直言，各縣市捷運營運初期皆經歷營收艱困時期，中捷今年虧損預算數為8.09億元，撙節開支及開源節流，預計虧損將大幅縮減為5.5億元；中捷綠線通車首年初估虧損6.56億元，力拚虧損減至6億元以內，朝少虧為贏目標邁進。

(中時 )