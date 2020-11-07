社會小角落處處有溫馨，林口區公所正積極推動「幸福轉運讚」專案，鼓勵里長及社區協會主動深入關懷社區獨老及弱勢，先前蔡淑君議員結合多位林口在地愛心企業家捐贈林口區公所1輛福利關懷專車，強化社福志工服務量能，林口區公所社福專車昨（6）日首度出車，載送行動不便的施奶奶探視兒子，讓林口地區更充滿鄰里間彼此的關懷精神。

東南社區發展協會表示，施奶奶家庭不甚寬裕，兒子因病由區公所和社會局合作安置在三峽的長照中心休養，施奶奶年紀大了行動不便無法探望兒子，對兒子百般思念， 6日在公所聯繫下，由志工駕車陪伴前往三峽探視，母子相見藏不住日夜思念而落淚的情景，也讓服務志工感到不捨，並互相約定以後定期安排接送奶奶前往探視，讓施奶奶可以放心兒子受照顧的情形。

林口區長藍品畯表示，目前持續推動銀髮共餐活動外，還有一些長輩因為種種因素無法外出參加共餐活動或參與銀髮據點的課程，往往更需要關懷，所以提出了幸福轉運讚的計畫，以「在地、簡單、持續」為原則，由里辦公處、社區發展協會及社團公寓大廈為窗口，就近關心周遭的獨居長輩。

林口區公所表示，隨著林口地區人口的成長，有許多長輩選擇林口地區成為退休以後的住居所，有些長輩很有愛心想要持續的服務社會，配合幸福轉運讚的規劃，先前湖南里長黃清龍與湖南社區志工中秋節就自製月餅親送里內獨居長者，讓他們感受年節氣氛，由熱心且健康的長輩就近一起關心社區內的長輩，將可以使公所關懷的觸角擴大，也可以及早發現需要被關心的家庭，接下來也會推動「林口幸福轉運讚－幸福到你家」的計畫，結合林口區內的公寓大廈管委會，運用各公寓大廈的公共空間，例如交誼廳、休閒室等辦理銀髮族關懷活動，讓民眾可以就近參加，擴展關懷的面向。

(中時 )