劉男酒駕衝撞前方水泥車，造成車頭全毀。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市民權東路7日上午7時許，發生一起轎車衝撞前方預拌混凝土車的車禍，警方到場發現肇事男子全身酒味，對他進行酒測發現酒測值高達1.2，並認出他竟是藝人「小豬」羅志祥的助理。劉男訊後遭警方依公共危險罪嫌移送時，神智已稍微恢復正常，但面對媒體詢問是在那裡喝酒時，劉男竟嗆「你媽家」，令人傻眼。

警方調查，42歲劉姓男子曾是「Party Boyz」團體的一員，後來擔任羅志祥的助理，經常陪同羅志祥到大陸錄影。今日上午，劉男駕駛雙門轎車，行經民權東路六段56巷口時，在沒減速下直接衝撞前方停等紅綠燈的預拌混凝土車，造成雙門轎車車頭全毀。

警方獲報後到場，發現劉男全身穿著潮服，肩上還背著羅志祥的潮牌包包，身上散發濃厚酒味，手機明明拿在手上，還不斷向員警表示要回車上拿手機，警方對其實施酒測，發現酒測值高達1.2，立即將他帶回偵辦。

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(中時 )