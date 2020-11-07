針對馬英九前總統在「馬習會5周年研討會」發表專題演講，民進黨今表示，兩岸的時空背景早已不同，馬前總統一再緬懷過去，無法解決兩岸當前的問題。

民進黨強調，依據中華亞太菁英交流協會7日最新民調，有超過65％的民眾不認同九二共識能帶來兩岸和平。希望馬前總統和國民黨以民為鑑，切勿背離主流民意。

民進黨指出，中華亞太菁英交流協會的調查顯示，51.2％民眾認為，民進黨較符合台灣社會的主流意見、國民黨居第二（19.3％）；被問及哪個政黨能捍衛台灣的安全，民進黨比例仍最高（45.2％），國民黨第二（21.5％）。顯見，民進黨「顧主權、護民主」的政策主張才是當今台灣社會的公約數。

反觀馬前總統的馬習會紀念研討會，只是一再凸顯，5年前的馬習會是馬前總統單方面追求個人歷史地位，單邊押寶中國的作為，卻未解開兩岸歷史的枷鎖。

民進黨表示，尤其在習五條中，早已確立九二共識就是一國兩制的立場，毫無中華民國存在的空間。馬前總統的堅持和訴求早已完全落空。

民進黨強調，兩岸和平發展一直是台灣人民的盼望，但不代表就要屈從於中共文攻武嚇的壓力下。民進黨奉勸馬前總統，勿再刻意透過大張旗鼓紀念馬習會五周年，以期待催生馬習二會；也希望馬前總統能正視現實，不要再沉溺於「九二共識等同兩岸和平」的幻覺裡。

(中時 )