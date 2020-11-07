台中市南屯區萬和宮7日發放獎學金，合計多達1333人，領取584萬6500元。（盧金足攝）

媽祖婆的愛心！台中市南屯區萬和宮7日發放獎學金，合計多達1333人，領取584萬6500元，萬和宮蕭清杰說，萬和宮信眾子女獎學金，邁入第43年，獲獎的同學有1333人，總計領取584萬6500元，其中國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。

領取多次獎學金的羅翊慈說，萬和宮設置獎學金，是對同學們最好的鼓勵；黃楷媜、黃絜琳，以及表兄弟的廖柏諺、盧彥佐第一次領取萬和宮獎學金，「很高興，很感恩」。

群健電視總經理朱達中女兒、就讀政大的朱硯白再度領取獎學金，蕭清杰表達祝賀之意，因為能獲得萬和宮獎學金，證明品學兼優。

萬和宮統計，本學年度獲獎同學分布北、中、南、東部及金門、澎湖離島的195所學校，國中及高中以讀台中市學校較多，大專院校為台北市及台中市占多數，就讀台灣大學、明道中學及大業國中的獲獎人數，分別位居大學、高中職及國中部之冠。

獲獎同學中，一家2名子女占多數，至於一戶3名子女獲獎的家庭僅剩下兩個家庭，其中一戶有4人領取，凸顯少子化現況。

萬和宮信眾子女獎學金，從66學年度設立，當年上下兩學期合計203人次獲獎，獎學金總數8萬8800元（當時國中每人300元、高中500元、大專院校800元），至今年度多達1333人，領取584萬6500元。

(中時 )