西武獅隊今（7）日在客場與樂天金鷲隊交手，打完第1局就以1比6落後5分，眼看似乎輸定了，但為了爭取打進太平洋聯盟CS季後賽，西武隊將士用命，2局起不再失分，並且慢慢追趕，7局上終於追平比數，打完延長賽第10局雙方都未能再添分數，終場就以6比6握手言和。

西武隊台灣球員吳念庭此役擔任先發一壘手、打第9棒，3打數擊出2支安打，有1分打點，等到1次四壞球，打擊率上升到1成89，單場表現不錯，第10局上才被換代打退場，由洋將梅吉亞（Ernesto Mejia）代打並接替守一壘。

目前西武要與千葉羅德海洋爭奪洋聯第2名，明（8）日中午兩隊直接對戰，爭取季後賽資格，比賽是在羅德隊主場千葉ZOZO洋球球場進行。因此西武隊風塵僕僕，今天賽後便從仙台趕往千葉。

明天西武先發投手是松本航，本季戰績6勝6敗、自責分率4.44；對戰羅德隊的成績0勝2敗、自責分率9.00。羅德則由小島和哉掛帥，本季戰績7勝8敗、自責分率3.64；對戰西武的成績是1勝4敗、自責分率3.99。從兩人的對戰數據上來看都不是很理想，可能要看臨場表現了。

(中時 )