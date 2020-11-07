（JINS與亞洲大學宣佈啟動產學合作計畫，台灣JINS總經理邱明琪（中）期對視光人才培育做出貢獻。圖／JINS提供）

日本時尚眼鏡品牌JINS與亞洲大學宣佈啟動產學合作計畫，合作內容包含嶄新落成的「時尚多功能教室」，以及為亞洲大學視光系學生導入獨門日系課程，涵蓋日系接待服務、顧客心理學等課程，讓學生不再只專注於磨練單一技能，更能提前部署跨領域整合的能力，成為職場上搶手的「跨域人才」。

台灣JINS總經理邱明琪表示，JINS的企業文化一直將人才的激勵與培育放在第一位；在集團全方位員工培訓計畫，除了工作上的專業知識和技術外，還包含顧客溝通技巧、待客禮儀、銷售技巧等各種日系款待能力。

她強調，透過在台灣的產學合作，期望能讓更多年輕人在就學期間就能接觸到業界最前線的經驗累積與實用技能，進一步為台灣視光人才領域做出培育貢獻。

做為JINS與亞洲大學產學合作的第一步，JINS在校內建置日系風格的「時尚多功能教室」，規模約51坪無隔間空間，以「視界改變了，世界就跟著改變」為設計主題，階梯式座位的設計與白板設置，也提供師生得以充分交流與討論，激發更多創意。邱明琪表示，時尚多功能教室未來除了由JINS和亞洲大學共同授課，也預計會用來舉辦學生創意比賽等活動，讓學生創意有機會展現，並能夠製造生產更多符合年輕族群需求的商品。

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