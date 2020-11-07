實務組金獎作品數鯤島。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

實務組金獎上游之台南美食。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

設計，讓生活美好、社會更有溫暖！為展現台南新舊交融生活樣貌，創造專屬台南獨特創新與活力，台南市政府文化局今年辦理「2020台南設計獎」徵選，將設計提升為社會關懷的溫度，以概念、行動、物件或事件的創新設計，醞釀使生活變更好的力量，本屆並結合台南設計周，選出18件以「台南」為主題，讓生活更美好」為創作核心的優秀作品。

今年甄選方式有重大轉型，分為實務組及概念組，得獎作品如下：

實務組：

金獎2名每名獎金5萬元：

數鯤島 - Numbers of tainan coast／曾怡瑄、盧芷吟、謝欣潔、林育誠、黃庭怡、何芝螢

上游之台南美食／歐陽玉珍

銀獎從缺

銅獎１名獎金2萬元：路克米 Look at Me／財團法人古都保存再生文教基金會

佳作8名獎金各5000元：

舊皮箱繃布包扣扶手椅（李浩年）、臺南入門手工書-門神系列（杜瓊宜-女子手作書坊）、府城米糧學習帳（財團法人古都保存再生文教基金會）、i show 愛繡-古藝新生（美全企業股份有限公司）、林百貨府城摩登大遊行（高青時尚股份有限公司）、傳藝府城 The settlement of art（陳豪恩、METAMORPH LAB 物形設計研究室）、「府城紅」創意紅包展 （台南市美術設計協會）、毛小孩輪胎寵物牽繩（李浩年）。

評審團特別獎1名

臺南公園的身體地圖-百日行走／周書毅、詹家豪、稻草人現代舞蹈團

概念組：

金獎從缺

銀獎從缺

銅獎１名獎金2萬元：圍間轉換／王俊淵、吳忠錡、吳博凱、鐵營創意有限公司

佳作5名獎金各5000元：步步糕生（楊均皓、何靜涵）、拜請-府城宗教文化自行車體驗遊程（陳士元、許宏賓、傅宇晨、吳釗輝、張玉仁、曾宇凡、路遊文化創意有限公司）、Tho-tau 智能家庭桌罩（Oh! Design Studio、張姿姗、龍靖宇、鍾杰安）、S.D.F.CAR 稻草肥料碳化車（邱郁晴、蔡宜倢、蔡旻樺、李懿芸）、添味一硯（邱郁晴、蔡宜倢、蔡旻樺、李懿芸）。

評選作業過程中，引起廣泛討論的「臺南公園的身體地圖-百日行走」，是台南具代表性行動藝術活動，集結眾多市民參與走向台南公園，展現對土地的認識，對歷史的了解，對藝術的關照，十足呼應2020台南設計獎社會設計精神，最終獲頒發評審團特別獎項。

「2020台南設計獎頒獎典禮」將於12月12日下午5時於藍晒圖文創園區舉行，得獎作品由協辦單位南方創客基地、Flying V、可喜空間以及台南企業文化藝術基金會，除了聯合輔導與媒合，也將擇優具體實踐與推廣，得獎作品將於12月12日至12月20日於2020台南設計周主展區－藍晒圖文創園區展出，歡迎民眾屆時前來感受台南設計力。

(中時 )