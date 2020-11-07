百萬YouTuber放火（李育群）爆出仙人跳事件，遭網紅青青及其男友勒索30萬元並簽下本票，強拍裸照，雖然事件慢慢平息，但裸照還是遭流出做成梗圖，對此放火不但高EQ回應，甚至自己消費自己，日前他到花蓮參加國際石雕藝術季，就擺出裸照姿勢，讓網友全笑翻。

放火6日發出新影片，到花蓮參加國際石雕藝術季，在石柱上刻下「放火到此一遊」，還將手揹在背後，蹲在石柱旁擺出遭強拍裸照的姿勢，拍照留下紀念，放火在內文替石雕藝術季宣傳，並透露身旁的石柱是他的作品，沒有提到任何和仙人跳相關的話題，卻意外掀起討論。

放火自嘲擺出裸照姿勢。(圖/翻攝自放火IG)

網友紛紛讚賞放火的樂觀，文章甚至被轉發到Dcard上討論，不少網友都大讚，「拿自己玩自己的梗，真勇者」、「樂觀的人總是幸運，放火很棒，加油！」、「當你消費自己就沒人可以消費你了」、「萬幸你依舊那麼活潑開朗」、「欣賞放火的樂觀、高EQ！放火加油！」

在 Instagram 查看這則貼文 放火Louis（@louislyc0602）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 5:59 張貼

日前放火也在IG上有感而發，感謝關心他的每個人，透露很多都要他出面解釋，但他只想專注在司法程序上，「我不想節外生枝更多的麻煩」，也承諾當案件結束後，他一定會給大家交代，並表示自己做事問心無愧，「有錯的我一定去承擔跟面對，沒錯的我希望能解開誤會」，獲得大批網友支持。

(中時新聞網)