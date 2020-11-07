P＋聯盟熱身賽第2階段的富邦金星勇士籃球錦標賽，7日吸引5千多名觀眾進到台北和平館觀戰，也是「野獸」林志傑相隔快11個月重新在台灣球迷面前獻技，富邦勇士終以109比71輕取桃園領航猿，林志傑貢獻8分、4籃板與4助攻。

這是林志傑自從上個ABL球季，也就是去年12月12日出戰澳門戰狼，不小心造成右腳壓力性骨折後，首次回到場上拚戰，接近滿場的球迷也幾乎都為了看他的表現而來，當他在賽前介紹出場時，更迎來最誇張，也最盛大的歡呼聲。

富邦相當「客氣」只讓塞瑟夫先發，而不是讓他跟新加盟的辛特力同時上場，卻仍很快建立兩位數以上領先優勢，尤其是生涯首次加入台灣球隊的辛特力，徹底展現他的全能破壞力，幫助富邦打完上半場，就已取得61比33大幅領先。

打到第3節，林志傑大部分都扮演傳球助攻角色，卻展現絲毫不輸年輕球員的拚勁，就算富邦保持20分以上領先，面對領航猿的掉球，他仍奮勇撲倒在地搶球，儘管並未掌握球權，他的過人拚勁仍然贏得全場熱烈掌聲，也順勢退場休息。

除了搶看林志傑在場上的精采表現，場邊更不斷響起「我們要Q！」的球迷呼喊，似乎真的很想看到「新台灣人」戴維斯的場上表現，可惜領航員早已確定他本周缺陣，要等21日在台灣體大舉辦的聯盟官辦熱身賽，或許才有可能上場比賽。

領航猿7日也痛失一名球員，退役後再次復出的「溪湖」陳世杰，卻在第2節僅打49秒，就因防守辛特力時不慎摔倒，造成左膝扭傷退場，只能靠著隊友扛出場外，他也在下半場離開球場，搭乘計程車前往醫院接受檢查，期望並無大礙。

(中時 )