鍾明軒向木棉花道歉，坦言有3個後悔的點。

20歲網紅鍾明軒，近日不滿為電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音工作被臨時取消，氣炸怒槓代理商木棉花公司，還咒對方儘早倒閉，一席言論惹議。隨著風波越燒越大，他今(7日)再度上傳影片，為自己偏激言行向木棉花公司鞠躬道歉「對不起」。

鍾明軒在影片中坦言有3個最後悔的點，其中之一就是祝福木棉花公司儘早倒閉這件事情，他後來想想真的不該說這種話，不能因為一個高層以偏概全，強調木棉花公司還是有很多優秀、努力的人。說完，他也在鏡頭前向木棉花鞠躬道歉「對不起」。

而鍾明軒也再次還原事情經過，他說木棉花找他合作配音，他們也答應了，這是契約成立的事情；對於輿論認為雙方沒有白紙黑字簽約，他又能說什麼？鍾明軒引述民法第153條「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立」，認為與木棉花契約是成立的，但如今他也不方便多說什麼。

鍾明軒坦言至今他最氣憤的一點，就是因木棉花高層對他有偏見，而取消這次合作，「我到現在還是很討厭公司那個失敗的人類。」

最後，鍾明軒再次為攻擊木棉花儘早倒閉的發言鞠躬道歉，透露有非常多網友對他的人身攻擊留言，他已經習慣了，也沒太特別的感覺。如果網友能藉由攻擊他得到短暫紓壓，也是他身為公眾人物的工作之一，「歡迎大家繼續攻擊我。」

(中時新聞網)