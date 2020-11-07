（新光三越正值周年慶檔期，為迎戰雙11來勢洶洶也不缺席，推出線上線下不寂寞購物節。圖／李麗滿）

為迎戰電商雙11殺戮戰場，百貨龍頭新光三越從線上線下推出一系列「1111不寂寞購物節」；其中線上beautystage美麗台早於1日開打，超過50款下殺23折起的限量夯品天天登場，連日來開賣即秒殺一空，且自7日至13日一周期間更推出線上全站不限金額通通免運，搭配檔期間全站滿3,000元現省300元，已帶動業績數倍成長。

除此之外，新光三越APP精選優惠亦於7日起為會員打造最狂線上購物盛會，特別歸納六大雙11購物主題，包括63折的ESTEE LAUDER、下殺75折的CLARINS、Nintendo Switch Pro控制器、GoPro HERO9買再贈「SanDisk Extreme Micro 64G」等；下殺36折的義廚寶特惠組、虎牌三人份tacook微電腦電子鍋與快煮壺套組等，下殺28折的GOGOSPORTS MLB道奇隊毛料棒球外套、3折的RITE U系列海軍包等。

而全台不寂寞購物節依例推出最受歡迎的「買一送一」共享美食，推出一風堂大名家系拉麵、雪坊優格單球冰淇淋、KEY COFFEE DRIP ON 熱帶雨林香醇綜合、Marunaka蜂蜜柚子茶1kg、老行家90粒燕窩膠原蛋白等通通買一送一限時優惠，台北信義新天地更聯手春紀本家、翰林茶棧、欣葉台菜等多款茶點，只要扣會員點數就能獨享買一送一的獨家回饋。

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