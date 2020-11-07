美國大選選情膠著，現任總統川普宣稱選舉作弊，計票過程受到操弄，很明顯地表示不會接受敗選結果。對此，政治大學政治學系副教授俞振華表示，美國郵寄投票造假機率極低，「僅有0.00006%」，並指出該制度最早還能追溯到美國獨立之前，而當時是擔心出來投票被印地安人攻擊，才開始郵寄投票。

此次美國大選，郵寄投票制度意外成為熱門話題，《中評社》報導，俞振華指出，美國郵寄投票歷史悠久，「殖民時期擔心出來投票被印地安人攻擊才開始郵寄投票，過去就是從共和黨林肯開始的郵寄投票」，之後才慢慢擴大，

對於郵寄投票是否存在造假的可能，俞振華則直言機率非常低，「僅有0.00006%」，至於這次郵寄投票會引起討論，他則認為是因為民主黨的宣傳，同時民主黨支持者也多選擇郵寄投票，並引起川普的反彈。

此外，有鑑於大選局面逐漸有利於拜登，他仍力阻對手拜登提早「達陣」，訴訟團隊在關鍵州點燃戰火，此舉令共和黨內部分人士搖頭。對此，前新澤西州州長克利斯蒂認為，川普「削弱了自己的信譽」。他還說，讓選舉流程走完，再判斷是否有問題才是正確的做法，過早跳出來是很糟糕的戰略。

(中時新聞網)