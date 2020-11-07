台北捷運載著形形色色的人，經常可以見到奇葩景象，有位網友日前就在捷運上，捕捉到「國王的椅子」，影片曝光後引起熱議，許多網友大讚這名坐在「國王椅子」上的阿姨武功高強，淡定的模樣果然是高手在民間。

網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一段影片，只見一名身穿藍白橫條紋上衣的阿姨，在捷運上採用半蹲姿勢，她背靠在門邊座位的玻璃上，用標準深蹲淡定看書，且一動也不動，看起來相當輕鬆、一點也不痛苦的模樣，也讓原PO笑稱「阿姨，您這是傳說中國王的座位嗎」？

阿姨深蹲功力了得(圖片取自/爆廢公社二館)

影片在社團裡掀起討論，網友紛紛留言稱讚阿姨「核心肌群太強」，甚至贏過許多年輕人，「拔河的基本訓練姿勢，應該是教練無誤」、「核心很穩」、「不浪費時間練習深蹲」、「要練絕世武功只有一句話，腰馬合一」、「阿姨一定有練過」、「沒事練練腿力」。

但也有網友擔心阿姨的安危，憂心重量壓在玻璃上，如果破掉實在危險，「玻璃承重量不夠會爆掉」、「強化玻璃爆，就有好戲看了」，「剎車方向不對是不是會跌倒」、「阿姨小心跌倒」。

(中時新聞網)