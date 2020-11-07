大陸人氣女演員楊冪有許多代表作，像是《宮》、《三生三世十里桃花》都引起高熱度討論，雖然有一段無緣的婚姻，但事業運卻越來越好。日前她參與網紅直播活動，大方聊到曾因為天天喝豬腳湯，體重一度來到人生巔峰，拍出來的電視劇中她臉都圓圓的；但她公布體重時，網友看了超慚愧。

楊冪昨（6）日在直播節目中被主持人問到最胖的時候體重是多少，她回憶起有一年和黃子韜拍電視劇《談判官》，那期間她特別愛喝豬腳湯，誇張到每天都必需喝一碗；她笑說，「那個時候特別胖，拍出來我的臉整個是圓圓的」，並表示平日體重都維持在45公斤左右，卻因為豬腳湯胖到人生巔峰。

楊冪聊到自己曾因為天天喝豬腳湯，體重一度來到人生巔峰，電視劇開播後都看到她臉圓圓的樣子。(圖/ 摘自微博)

當眾人在想像楊冪暴肥的模樣時，她公開那時候一度胖到49公斤，讓網友看了超傻眼，因為楊冪身高166.5公分，就算49公斤也比多數女生還要纖細；楊冪的一席話也被粉絲感嘆「太自律」，更自愧不如，還有人笑說自己最瘦的時候還不只49公斤。

不過，也有少數網友持不同看法，認為楊冪的話變相鼓勵大家追求「瘦」，而非健康的體態；但大多數人則認為楊冪對自己身材嚴格控管是正常的，因為身為公眾人物，太瘦太胖都會有偏見。楊冪最後也提到，一般人不用對自己體態有太大壓力，開心健康最重要。

(中時新聞網)