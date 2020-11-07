網友貼出自己入住飯店時拿到的「最破浴巾」。(圖取自爆料公社)

飯店通常都會提供齊全且整潔的備品供入住的房客使用，但日前有位網友傻眼抱怨，自己進到飯店房間後，發現提供的浴巾竟然殘破不堪，邊角脫線，有好幾處甚至快裂開，讓他無法接受。對此，擁有房務5年經驗的內行人表示，「這應該是要當成擦地布，但卻被誤放成浴巾了，讓客人碰到是大忌」。

網友貼出自己入住飯店時拿到的「最破浴巾」。(圖取自爆料公社)

網友貼出入住飯店拿到的「最破浴巾」。(圖取自爆料公社)

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上貼出數張照片，並說「這不是我住過最差的的飯店，但絕對是我看過最破的飯店浴巾」，只見照片中的浴巾不僅嚴重脫線、破損，上面還有許多髒汙，完全不像是飯店該有的水準。原PO也以嘲諷的口吻說道，「到底它經歷過多少磨難，未來又有多少坎坷的路要走，讓我們繼續看下去」。

照片發出後讓不少網友也看傻，「太扯 ，我住很低價的飯店也還不至於，看起來真的很有歷史」、「我家狗洗澡包的巾巾比妳這條還高級欸」、「我住鐵道飯店都比他高級 ，一晚280」，還有網友笑稱「這是最新飯店與知名品牌合作的聯名款，破壞款浴巾」、「這是飯店經理從小到大的那條小被被啦」。

對此，就有曾擔任房務5年的網友表示，應該是飯店人員不小心放錯，「做過飯店5年的我，基本上這種毛巾都會打掉當擦毛，讓客人碰到脫線這麼嚴重的是大忌」、「這個應該是要當成擦地布但卻被誤放成浴巾了，我當過房務，擦地布確實都長這樣」。

(中時新聞網)