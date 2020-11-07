美國大選計票結果雖然仍未出爐，民主黨拜登勝出應無懸念。瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬表示，眾議院、參議院將分別由民主黨與共和黨掌控，兩黨在國會分庭抗禮、水火不容，他認為未來拜登接手的是缺乏國會支持的爛攤子，如果沒有大規模的財政刺激措施出爐，美國經濟很可能陷入二次衰退，即所謂的W型復甦模式。美國經濟的任何問題，都是全世界的問題。

陶冬在首席經濟學家論壇撰文指出，眾所周知，美國是三權鼎立的國家，行政當局需要立法當局的配合才能有效執政。但是民主共和兩黨之爭，已經到了水火不相容的地步，在國會內合作其實機會渺茫。

「民主黨掌控眾議院，共和黨掌控參議院，看來是拜登的夢魘。」陶冬說，美國歷史上從來沒有出現過現在這樣的無底線政治遊戲，政治利益、黨派利益凌駕於國家利益、人民利益，黨爭已經到了肆無忌憚的地步。

他坦言，抗疫救濟明明是國計民生之必須，卻無法在兩黨中取得任何共識，雙方都在玩把戲，為在選舉中謀利。這個局面恐怕會在新一屆國會繼續，而且更加嚴重。

陶冬表示，他曾跟諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）對談，提及民主黨曾提出2兆美元刺激方案，共和黨也有過1兆美元的方案，選舉後取個中間數推出豈不利國利民？克魯格卻認為「大選結束了，那些人連裝都懶得再裝了，凡是拜登的就反對。」顯見拜登無法施政，黨爭膠著中的財政政策無法發力。

陶冬認為，未來拜登接手的是缺乏國會支持的爛攤子，如果沒有大規模的財政刺激措施出爐，美國經濟很可能陷入二次衰退，即所謂的W型復甦模式。美國經濟的任何問題，都是全世界的問題。最後引用《時代》周刊一句話作為結語，「拜登接手的是川普的美國」。

(中時新聞網)