大型實境節目《料理之王》前兩集創下收視佳績，最新一集由踢館者與選手上演川、浙、粵、湘、魯、台等六大菜系料理對決。粵菜的競賽，由張克帆的老婆双兒出戰歌手梁一貞，挑戰「大良炒鮮奶」，導師Jason Wang王凱傑表示，對於初學者來說這算是難度高的料理，因為鮮奶難炒火候很重要。踢館的双兒甚至練習到讓老公張克帆吃到「吐奶」，連飛行導師曾寶儀都向指導粵菜的大廚江信毅抗議：「都是你的錯，太刁難選手了。」最後由梁一貞出線晉級。

各導師與選手間的互動製造不少笑料，廚佛瑞德Fred被節目主持人Lulu詢問：「如果漂亮女生做菜又好吃，你覺得會加分嗎？」Fred不猶豫秒答：「加分加到爆。」還隨口唱起Rap，但當Lulu再度問：「那你比較在乎好笑還是好吃？」沒想到一旁正在做菜的參賽者竟大膽告白：「我只在乎你（Fred）！」讓全場導師跟主持人都十分驚慌，連一向大方的Fred都只能尷尬發笑。

而節目也特別邀請各菜系名廚擔任指導老師，甚至有曾任李安電影《飲食男女》技術顧問的台灣名廚阿發師，色香味俱全的料理，讓網友們直呼「餓了」。

(中時 )