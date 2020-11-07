全國路口安全大執法9月上路，不只駕駛人違規多，議員秦慧珠發現，行人違規5年暴增1萬1966件，不依規定擅自穿越車道為主因，其中最誇張的累犯，有名60歲民眾違規178次，挨罰5萬3400元，台北市長柯文哲直呼奇怪喊要查，並允諾3個月內列專案處理。

秦慧珠表示，行人違規前3名分別是行人不依規定擅自穿越車道、不依專用號誌指示穿越道路、不依規定走行人穿越道，但北市部分路段的人行道劃得歪七扭八，有些人行道只有一半，甚至有斑馬線會轉彎，她懷疑民眾會不會因此被開罰單。

秦慧珠指出，從104年取締7139件至今年10月取締1萬9105件，5年暴增1萬1966件，取締行人違規共記6.5萬多件，其中違規五大路段，前兩名分別是松壽路和松智路。

秦慧珠說，至於個人累積罰單，有名60歲的民眾，是台北市近幾年累計違規次數最多的人，總違規次數高達178次，要繳5萬3400元，第二名是65次，第三名是34次，呼籲北市府應該檢討人行道劃設，並研議哪些路段需要改善，應要用專案盡快處理。

對此，柯文哲表示，有人可以違規178次很奇怪，應要找他談一談，並允諾針對斑馬線的畫設和行人常違規，將利用3月時間列專案，研議看如何處理改善。

(中時 )