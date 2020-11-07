朱天文與雷光夏出席金馬影展。（金馬執委會提供）

侯孝賢海內外獲獎無數，是台灣最重要的導演之一。（資料照片）

侯孝賢（侯導）今年獲頒第57屆金馬獎「終身成就獎」，不過他不常出席公開場合，在電影圈傳出身體不佳的流言，讓許多影人緊張是否有機會還能見到侯導新作。與他合作近40年的朱天文，7日帶著由侯導監製的首部執導作品《願未央》出席金馬影展，她替侯導澄清並非罹患帕金森氏症，至於影迷關心的身體情況，朱天文則坦言：「如果要階層分類的話，他還沒有到阿茲海默症，現在可以算是因為老年，在認知功能、記憶力不是這麼好的一個狀態。」

朱天文形容73歲的侯孝賢像是棵老樹，「可能有一個重要的枝幹枯乾了，但是我們做為他的工作人員，一直盯看枯死的地方看，也不會長出葉子，要去看他主要的枝幹。他做了40年的電影、一輩子的東西，就用這些來走完他的餘生吧！」她也說侯導雖年邁，但對電影的直覺非常銳利，依然保有工匠技藝，「獨臂刀王有獨臂刀王的打法，大家就夾持前進，看還能拍多少！」接下來侯導除了會與熟悉團隊合作外，也避免大規模製作，將專心在電影上，並避免出席不必要的公開活動，「因為真的來日無多」。

朱天文與侯孝賢合作《悲情城市》、《海上花》、《刺客聶隱娘》等多部電影劇本，至今仍工作密切，朱天文透露侯導目前手上2部作品分別找了愛將舒淇和張震續前緣，「5月的時候有找他們來討論，張震是想找他演老年家庭的題材，講父子故事，但他看了覺得故事太寫實了，題材和他很近，他覺得這個階段沒辦法接這麼殘酷寫實的東西，所以在考慮中」，另一部片則改編書籍《舒蘭河上》，關於亞斯伯格症的孩子與河神的友誼，並邀請舒淇演出河神一角，舒淇看過書後相當積極，心中對於角色想像畫面相當具體，甚至想演出一個擅長划酒拳的河神。

朱天文透露與侯導的工作日常，「我們每天都在我家附近的平價咖啡館碰面，從我家走路到街上就到了，主要是這間咖啡館不是文青會去的地方，主要都是市民，沒人認得侯導，環境寬鬆廁所又乾淨，我們就在這邊討論劇本。」她解釋，侯導以前都會爬山運動，不過現在老了膝蓋痛，變成透過通勤來鍛鍊身體，「從他家出門走路到捷運站要15分鐘，有時還會在附近體育場先走幾圈再搭車，中間還要轉車才會到捷運站附近的咖啡館和我碰面，這樣也能觀察人群有利創作和拍攝」。

談到監製侯孝賢在《願未央》製作時的幫助，朱天文說：「他有點像我們的精神象徵，像我們去大陸、日本都一路陪著我們去，他彷彿是一個背後靈或潤滑劑，跟著但都不說話，不過讓整體運作起來非常順暢。而他的團隊像是鍾阿城或楊順清都很照顧我們，攝影姚宏易機動性也很高，像是影子兵團一樣，在拍攝時無聲無息地，很有默契，捕捉到好多多年不見重逢的場面。」

《願未央》描述朱天文已故知名作家父母朱西甯與劉慕沙，以影像撰寫2位台灣文壇代表的生命歷程。片中豐富的家庭史料及私密的親友訪談，構出文學朱家的時代疊影。雷光夏擔任該片配樂，表示中間有段音樂被剪接大師廖慶松形容像是「天空回應的摩斯密碼」，或許可當作是朱西甯、劉慕沙2位文學大師對女兒作品的回應。該片11日在金馬影展有另一場放映，明年將在院線上映。

(中時 )