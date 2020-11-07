台北市長柯文哲力推無現金城市，悠遊卡公司推出悠遊付爭議不斷，議員許淑華指出，悠遊付上線至今維修費高達千萬，但系統狀況多，不只電子支付亂扣款，客訴量也暴增，今年遭銀行局金管會糾正。對此，悠遊卡公司表示，上線以來約有1000件客訴，占250萬筆的萬分之三，目前已經改善。

悠遊卡公司推出的電子支付悠遊付，今年3月上線至今爭議連連，許淑華表示，鼓勵悠遊付衝業績，但維修搶修卻變成常態，近日接到很多投訴系統問題，包括預購寶可夢，出現付款失敗，綁定銀行帳戶，也出現系統搶修，甚至民眾用悠遊付繳地價稅也失敗。

許淑華表示，悠遊卡公司稱要建置悠遊付系統，因此增加35名人力，人事費一年增加4700萬，但卻不是用於研發系統，因悠遊付是委外，甚至每年的維護費用，今年編列1500萬元，明年也預計編1000萬元，質疑錢到底花在哪，悠遊卡公司因商業機密，不提供任何建置費等相關資料。

許淑華直言，悠遊付因系統不穩，電子支付亂扣款、客訴量暴增等因素，今年9月遭銀行局金管會糾舉，指出悠遊卡公司辦理電子支付因系統作業疏失，遭致應用程式異常情事， 經核有礙健全經營之虞應予糾正。

對此，悠遊卡董事長陳亭如表示，從上線以來，這類狀況約有1000件，因總交易筆數達250萬筆，這僅些占萬分之3，目前都有處理改善，而APP上線滿意度也提升到4.5分，強調悠遊卡公司資訊，除有保密協定外都可以公開。

(中時 )