美總統大選開票作業，目前仍持續進行中。民主黨候選人拜登於威斯康辛以及密西根兩州逆轉後，只要再拿下一州即可勝選入主白宮。國民黨批評民進黨過度押寶現任總統川普，恐不利台灣的未來。前民進黨立委沈富雄卻認為，拜登若登大位，民進黨政府一定會黏拜登。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他一直不太同意國內的輿論，一直罵總統蔡英文、民進黨政府，就說押寶，太過分了。因為是台灣的資源有限，受到北京的壓力太沉重，所以她不得不去黏那個執政的政府，黏得特別緊。

沈富雄指出，以前到現在也一樣，在美國的深綠台獨分子，當年是押民主黨，因為民主黨像索拉茲、印第安納州的布朗，他們是挺我們的人權。因為共和黨是反共的，所以就反過來，反來反去，這是我們台灣人的宿命跟悲哀。

沈富雄指出，大家放心，現在拜登上去了，民進黨政府一定會黏拜登，要比黏川普還更厲害，不管他的反中沒有川普激烈，還是會黏。就是誰上台我們就黏誰，駐美代表蕭美琴講了一句話，她說台灣在兩黨裡頭都有朋友，這是真的。

國民黨立委費鴻泰則表示，國民黨是親美，民進黨也是親美，可是我們國民黨並不反中，我們可以跟大陸去做朋友。那民進黨就是因為反中，所以就要拉著現在美國的執政黨，他覺得有這個必要嗎？當年選完了，你所押的那個對象是輸了，這個時候要付出多少的代價。

(中時新聞網)