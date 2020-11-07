閃電颱風被低海溫、東北風「夾殺」，已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局解除颱風警報。中南部天氣明起恢復穩定，白天熱、晚上涼，日夜溫差大。受東北風影響，北部、東部轉有雨，北台灣「秋老虎消風」，和今相比，明高溫暴跌近10度，體感濕冷。

颱風並未如期盼帶來可讓水庫解渴的降雨，但這兩天累積雨量仍相當可觀，氣象局持續發布豪、大雨特報，今晚到明天受東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，北部山區有局部大雨；熱低壓外圍環流影響，澎湖也有局部大雨或豪雨。

預報員劉沛滕指出，今晚各地仍有短暫雨，成因不盡相同；北部、東北部是東北風；西半部因中層水氣移入；南部、花東則受熱低壓環流影響。整體降雨要等到明天水氣消散才會趨緩，不穩定的天氣將集中在迎風面地區。

北台灣、宜蘭下周二（10日）前因東北風挾帶充沛水氣南下，降雨機率高且範圍廣、雨勢強，同時氣溫明顯轉變。劉沛滕表示，北部今（立冬）高溫達32度，但東北風下來後，明高溫剩23度，一口氣降9度。

中南部天氣在颱風遠離後逐漸好轉，高溫達29、30度，不過夜間低溫僅21、22度，日夜溫差也不小。天氣風險總經理啟明提醒，東北風今晚報到，越晚越有感，北部、東半部顯著轉涼；中南部稍有變化，但沒有北部明顯。

(中時新聞網)