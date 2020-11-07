地牛翻身！宜蘭外海極淺層地震規模4.3 深度僅8公里 20:032020/11/07 中時新聞網 王嘉慶 、 林毅 、 羅心妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭外海今晚發生地震，芮氏規模4.3。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今晚8點01分發生有感地震，根據中央氣象局觀測，這起地震發生在宜蘭近海，深度僅8公里，是相當淺的一起地震。 北台灣感受到明顯搖晃，宜蘭首當其衝，震度最大達4級；武塔、南澳，冬山等地3級；宜蘭市、頭城、大同有2級。 其他各地也感受到地震威力，花蓮震度3級；新北、新竹2級；桃園、台中與苗栗都是1級。 這起地震雖然規模不大僅4.3，但因震央極淺，感受特別明顯。 (中時新聞網) #宜蘭 #地震 #地牛翻身 #淺層 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃明志四度合作北市觀光局！泡10辣妹還當「小王」 13:442020/11/07 娛樂 彰化20公頃中央公園 年底亮相 04:102020/11/07 地方新聞 P＋聯盟》野獸復活！富邦熱身賽橫掃領航猿 19:352020/11/07 體育 優人神鼓進駐新光三越 《乘光而行》震撼人心 04:102020/11/07 時尚消費 苗栗外埔現死亡綠蠵龜 海巡親送最後一程 15:172020/11/07 社會 地牛翻身！宜蘭外海極淺層地震規模4.3 深度僅8公里 20:032020/11/07 生活 近5米地震魚宜蘭現蹤 地牛就翻身 04:102020/11/07 生活新聞 《鬼滅》超夯吸非動漫迷入坑 04:102020/11/07 娛樂新聞 柯市府教育屢獲第一 英《經濟學人》評100分 14:152020/11/07 生活 台北101引進捌伍添第 85樓改裝迎饕客 04:102020/11/07 時尚消費 生活熱門新聞 送餐到摩鐵！外送妹上樓後噴淚 網嘆：請保護自己 - 生活 立冬竟32度！東北風今晚報到 明高溫暴跌9度 - 生活 獨家》助碗粿女孩一臂之力 顏清標霸氣下單還到斗南取貨 - 生活 好市多貝果同時蒸2顆！成品出爐她傻眼 形狀讓網友臉紅了 - 生活 「拜登威州作票」遭事實查核中心打臉 臉書慘被挺綠川粉大怒灌 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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