台灣地區今晚8點01分發生有感地震，根據中央氣象局觀測，這起地震發生在宜蘭近海，深度僅8公里，是相當淺的一起地震。

北台灣感受到明顯搖晃，宜蘭首當其衝，震度最大達4級；武塔、南澳，冬山等地3級；宜蘭市、頭城、大同有2級。

其他各地也感受到地震威力，花蓮震度3級；新北、新竹2級；桃園、台中與苗栗都是1級。

這起地震雖然規模不大僅4.3，但因震央極淺，感受特別明顯。

(中時新聞網)