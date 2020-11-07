美總統大選雖仍在開票中，但是大勢幾乎底定，民主黨候選人拜登競選團隊已推出「權力轉移」官方網站，但此前川普曾拒承諾敗選後和平轉移政權，並對目前開票結果提出質疑。川普不願認輸，也引起網友熱議，有網友直言，他不想離開白宮是想打內戰嗎？

對於美國總統大選目前的開廟結果，川普日前表示，如果計算合法的選票，他早就輕鬆贏了，但拜登他們仍可能竊取大選，強調自己在佛州等地取得巨大勝利，且並沒有所謂的「藍潮」，但川普並未提出確切證據。

對於川普的態度，一名網友在PTT上表示，「我之前一直覺得他該瀟灑下台，不下台就把他用石化光線打成石頭抬出去」，但是這陣子選務爭議頻傳，而且出來的結果都有利於拜登，那這樣川普真的還應該瀟灑下台嗎?

對此，其他網友們則回應，「不離開是想打內戰嗎？」、「力挺打內戰啦」、「如果真的內戰是有可能第三次世界大戰，我是認真的」、「美國內戰是挺嚴重的事」、「美國內戰開場DC暴民就火燒白宮了，打個屁？」

同時，還有網友認為，「如果真有舞弊剩一兩個月也該查出來了，一直揪結在郵寄的程序正義不認輸很難看」、「喊停止計票時就把美國人的臉丟光了」。

(中時新聞網)