刑事局破獲10萬餘顆子彈，成為「史上最大」的子彈走私案，追查發現，某業者以進口霰彈名義夾藏其他子彈闖關，循線追查逮捕進口子彈的陳姓男子，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將陳男移送高雄地檢署偵辦，雄檢也在10月31日向法院聲請羈押，陳男卻獲無保請回。

雄檢表示，當時將提貨的公司老闆陳男拘提到案，向雄院聲押後，法官採信陳男稱是廠商寄錯獲的說詞，聲押駁回，目前也提出抗告，持續偵辦此案，但偵辦方向不能事先透漏。

(中時 )