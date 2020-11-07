走私十萬顆子彈 業者稱廠商寄錯獲無保請回 高雄檢方提抗告 20:182020/11/07 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局破獲10萬餘顆子彈，成為「史上最大」的子彈走私案，追查發現，某業者以進口霰彈名義夾藏其他子彈闖關，循線追查逮捕進口子彈的陳姓男子，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將陳男移送高雄地檢署偵辦，雄檢也在10月31日向法院聲請羈押，陳男卻獲無保請回。 雄檢表示，當時將提貨的公司老闆陳男拘提到案，向雄院聲押後，法官採信陳男稱是廠商寄錯獲的說詞，聲押駁回，目前也提出抗告，持續偵辦此案，但偵辦方向不能事先透漏。 (中時 ) #子彈 #偵辦 #進口 #高雄 #走私案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偷拍女法官LINE對話 男法官遭訴 04:102020/11/07 社會新聞 閃電颱風暴風圈接近 南部、東部防強風豪雨 11:392020/11/06 生活 高雄一百今首賣 將開旗艦店 04:102020/11/07 地方新聞 涉賭博洗錢 百億總裁莊周文羈押 04:102020/11/07 地方新聞 旅居西班牙新銳藝術家楊侖 個展「書化大千」高雄登場 14:392020/11/07 寶島 高雄男謊報居檢地 遭重罰32萬、強制集中檢疫 12:042020/11/07 生活 露鳥俠出沒少女花容失色 後龍員警及時破案 09:102020/11/06 社會 大城鄉長、主席涉貪遭訴 移審法院各150萬、120萬交保 18:442020/11/06 社會 高雄巨蛋旅展11／6登場 住宿下殺1.2折起 14:282020/11/06 生活 青年家具商圈打造網美地景 搶雙11懸日商機 17:172020/11/07 寶島 社會熱門新聞 台南永康氣爆 火光照亮半邊天 濃煙巨響嚇壞周邊住戶 - 社會 三義龍騰遊覽車翻覆 家族親友團驚魂脫困 自助洗車小姐姐超火辣 嫩白長腿搭短版背心 網大暴動 - 社會 妻子閨蜜勾人夫激戰 「用下面幫老公療傷」露餡 - 社會 陸配妻嫌夫太臭不想做！他無性5年崩潰提離 結局神逆轉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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