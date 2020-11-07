鄭運鵬包場請看《鬼滅之刃》巧扮「水柱 富岡義勇」現身。(蔡依珍攝)

鄭運鵬包場請看《鬼滅之刃》巧扮「水柱 富岡義勇」現身。(蔡依珍攝)

鄭運鵬包場請看《鬼滅之刃》巧扮「水柱 富岡義勇」現身。(蔡依珍攝)

「資深動漫宅男」立委鄭運鵬7日包場《鬼滅之刃》邀影迷同歡，並巧扮「水柱 富岡義勇」現身，笑說有自己跟角色一樣人緣差、桃園有富岡站雙重意義，面對選市長的問題，他強調「不急」，卻把矛頭指向桃園市長鄭文燦，笑說「燦治郎」應該要叫「貪吃郎」，體重要減20公斤，未來更上層樓才會更受青睞。

超人氣日本動畫《鬼滅之刃》首部劇場版《無限列車篇》上周五在台首映，3日票房就突破1億元，鄭運鵬身為《鬼滅之刃》的忠實粉絲，每次漫畫單行本上市時，都會在第一時間購買收藏，也在電影上映前，就在個人臉書釋出包場資訊，邀請《鬼滅之刃》同好一起來桃園觀影同樂，更歡迎角色扮演成電影中角色入場。

「同仁幫我準備了一個人緣不太好的角色！」鄭運鵬扮成角色「水柱 富岡義勇」現身，笑說角色有雙重意義，第一可能是自己人緣也不好，和角色相呼應，另一個是桃園有個台鐵富岡站，桃園立委用這角色剛剛好，有地理教學味道，不過他也坦言「不太習慣」長髮飄逸的感覺，「長頭髮感覺像我哥，不知道有沒有人會認錯！」

鄭運鵬也解釋，當初臉友敲碗包場，那時因疫情關係擔憂票房不好，所以幫忙包場鼓勵，沒想到上映後全台賣翻，根本不需要包場，票房就亮眼，今天現場也不到1個小時票就通通搶光光，還有許多人提早1個多小時就到場排隊，祝福所有本土台灣卡通動漫畫可以像《鬼滅之刃》一樣在全球大賣。

「選市長的事情還不急啦！」面對自己是外界熱議的桃園市長熱門人選，鄭運鵬說還有兩年的任期，話鋒一轉他直言對鄭文燦萬聖節扮演的炭治郎「很有意見」，笑說他是可愛版的，如果要扮鬼殺隊的角色，體重要再減20公斤，不管未來要更上一層樓或扮演任何角色，都會更受青睞。

現場也有許多同好來響應，巧扮「炎柱」的賴先生說花了2個月的時間準備，今天登場前野花2個小時更衣和上妝，坦言已經看了第三次了，大讚好看。

(中時 )