李亮瑾和小5歲男星張峰奇今年9月宣布去年登記結婚，將於明年迎來兩人愛的結晶。她目前懷孕5個月，7日與陳冠霖、黃少祺、余秉諺、韓瑜、高宇蓁、林萱瑜、曾智希等參加假日市集活動。她坦言胖了7公斤，且懷孕後食量暴增，尤其特愛吃白飯，自虧「不知羞恥」。

李亮瑾透露，老公篤信佛教，希望她繼續吃素「不要讓寶寶吃葷造業，等小孩出生讓他自己決定」，但又有人建議她應該喝雞精補身，兩方拉扯讓她頗有壓力，她透露醫師認為都可以，主要怕她久未吃葷會不舒服。

李亮瑾坦言產前憂鬱，前3個月心情很「down」，看電視容易哭、情緒變得敏感，張峰奇有陣子南下拍戲，某天中午沒打電話給她，她就情緒低落爆哭，讓張峰奇嚇一大跳。兩人之前參觀月子中心，聽到很多媽媽產前、產後憂鬱，高樓層窗戶都不能開，因為有媽媽真的跳下去，張峰奇還跟公司說安排工作地點別離她太遠，「他怕我出事」。

李亮瑾爆料，張峰奇現在天天對寶寶喊話「爸爸比較愛你，出生第一聲要喊爸爸」，想起有時吵架，她故作要回娘家，老公竟說「好啊，寶寶留下」，雖知道他開玩笑，但感受出他渴望小孩。目前還不知性別，但她食量大皮膚變糟，跡象宛如懷男孩，也想購入胎動儀，觀察寶寶狀態。

陳冠霖（左起）、黃少祺、韓瑜、李亮瑾、高宇蓁、林萱瑜、曾智希、余秉諺7日出席假日市集活動。（許政榆攝）

(中時 )