浩天宮媽祖歷經7天6夜長途跋涉，今日傍晚回鑾安座。（陳淑娥攝）

浩天宮媽祖歷經7天6夜長途跋涉，今日傍晚回鑾安座。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區浩天宮媽祖1日南下北港朝天宮進香，歷經7天6夜長途跋涉，今日傍晚返回大庄，現場沿途鞭炮聲不絕於耳，在數萬信眾簇擁下，眾人高喊「進喔」，潛水媽完成安座儀式，畫下為進香行程畫下句點。

浩天宮潛水媽恢復百年前古香路，1日徒步南下雲林北港朝天宮進香，3日下午抵達北港，晚間在北港朝天宮隆重團拜，4日清晨起駕途經雲林、彰化等縣境廟宇回鑾，大批信徒搶著鑽轎腳。

媽祖鑾轎於今日回鑾，隊伍綿延港區，下午3點多，鑾轎進入台灣大道與民和路口，鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤、副議長顏莉敏等率千人大陣仗接駕，場面十分浩大。

潛水媽回到梧棲文昌路在浩天宮牌樓前舉行盛大接駕儀式，計有53庄五52間宮廟神轎、各式陣頭及上萬民眾前往接駕，各宮廟委員向媽祖神轎行三跪九叩禮後，舉行最具特色「走大轎」接駕儀式。

直到深夜，香擔率先衝入廟中，接著媽祖鑾轎在信徒、香客簇擁高呼「進喔！進喔」，三進三退進入浩天宮，工作人員隨即關上廟門，請出媽祖神尊安座，7天6夜的宗教之旅圓滿落幕。

(中時 )