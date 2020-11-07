勵馨基金會7日晚間在馬國女大生遇害路段，舉辦「終止性暴力，還我夜行權」活動，與民眾拿著蠟燭、手電筒齊聚點亮便道，用行動譴責性暴力。（李宜杰攝）

馬國女大生擄殺案發生至今已超過一周，社會大眾也再次關注校園安全議題。勵馨社會福利事業基金會7日晚間在女大生遇害的台鐵便道下，舉辦「終止性暴力，還我夜行權」活動，與民眾拿著蠟燭、手電筒齊聚點亮便道，用行動譴責性暴力事件。

勵馨基金會執行長王玥好指出，去年台灣性侵害案件通報件數高達9183件，即使法令已有相關規範，但從馬國女大生遇害案可見，治安維護與社區安全建立仍相當不足。王玥好表示，針對如遇害女大生學校，屬於相對偏僻的校園環境，勵馨基金會建議校方主動提供多時段校車、特約共乘友善計程車、招募友善房東等各項政策，因地制宜，防止性暴力發生。

王玥好還說，社會也應調整常見的性別暴力迷思，例如：只有特定性別、穿太少的人，才會遇到性侵害，或是刻意強調被害人應負起自我保護的責任等。王玥好認為，建構社區安全才是最重要的，政府是否編列足夠預算，建立社政、警政、醫療、司法各系統整合，才是治標治本的關鍵。

今日晚間，不少該校大學生也出席活動，手持蠟燭高喊「給我一盞燈，照亮夜行路！」該校盛姓學生就表示，學校長期漠視學生提出的要求，甚至也沒有成立學生會，反映校內事務，因此盼透過此活動，喚起校方更加重視學生權益，及時了解學生需求。

王玥好表示，為了讓悲劇不再發生，勵馨基金會已發起活動，呼籲民眾可於勵馨基金會官網，上傳各地區道路陰暗的照片，基金會將於25日「國際終止婦女受暴日」，統一將照片遞交給地方政府要求改善，讓暗路不再有。

今日活動包括立委陳椒華、南市議員吳禹寰、杜素吟、鄭佳欣、林易瑩、郭鴻儀等人皆出席聲援。

(中時 )