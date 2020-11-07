沒有醫師執照的男子許日賜，多年前就因擅自為他人診斷病況、開立偽藥遭查獲，但他沒有悔意，2016年又另起爐灶，在自家住處幫罹患癌症、腎炎等疾病的10名患者看病，並自行熬煮中藥販售，一審依違反藥事法判處他2年6月刑期，許男提起上訴，台中高分院認為他惡行重大，改判4年，可上訴。

判決指出，許日賜沒有合法的醫師資格，且中央衛生機關未核准他製造中藥藥包，卻於2015年12月擅自執行醫療業務，且製造及販售偽藥給病患，遭判刑後，竟仍不知悔改，又從2016年開始至2018年10月間，在他位於南投的住處幫病患看診。

許男不但在自己住家幫人看診，還親自為患者抽血後，將血液檢體送至彰化縣一間醫療檢驗所進行檢驗，他再根據檢驗報告、病患自述的病情等資訊，為患者診斷，並將自行到中藥行購買的當歸、川芎及金銀花等藥材熬煮提煉後，以寶特瓶分裝販售給病患。

判決書指出，許男每次為患者抽血送驗，約收取9700元左右的檢驗費用，並以1萬5000元至4萬元不等的價格販售他自己熬煮的中藥，經估算，從他2016年開始執業，到2018年11月被警方取締，總共向患者收取費用達211萬多元。

許男坦承販售含有中藥成分的藥水給患者，並向對方收取相關費用，但他辯稱，是這些患者自己找上門的，且他沒有幫病患看診。一審法官認為許男犯罪事證明確，判他2年6月刑期；台中高分院則認為，許男早在2015年就曾因執行醫療業務、販售偽藥遭判刑，卻絲毫沒悔意，還重起爐灶，惡性重大，撤銷原判決，改判他4年。

(中時 )