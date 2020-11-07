蔡姓遊覽車司機向警方說明車輛翻覆過程。（謝明俊攝）

事故現場。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

事故現場。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉龍騰村育英國小龍騰分校附近上坡路段，7日晚間7時許傳出交通事故，消防局指出，現場有1輛遊覽車翻覆事故，車內含司機共24名人員， 其中4人輕傷送醫。

事故地點位於三義鄉龍騰斷橋往鯉魚潭方向1處下坡路段，1輛遊覽車翻落邊坡，車內含遊覽車司機共24人，已全數自行爬出車外無人受困，部分乘客擦挫傷，目前正在清點傷者人數。

據了解，該事故遊覽車準備前往卓蘭，遊覽車司機循地圖行駛卻疑似開錯路，行駛進入育英國小龍騰分校附近坡道，由於該路段路幅狹窄，遊覽車進退兩難開始向右傾倒，右後輪陷入深達2公尺的道路邊坡，乘客全都嚇了一大跳。

該遊覽車來自台中，蔡姓遊覽車司機表示，車上乘客為來自台中、苗栗卓蘭的家族親友旅遊團，今天一早從台中出發，一路北上到新竹、桃園遊玩後，南下到苗栗三義龍騰1間民宿用晚餐，吃完晚餐後，準備前往卓蘭，他看著地圖行駛卻開進小路，原想繼續往前走，不料右後輪深陷邊坡後，車子就慢慢往右側翻。

苗栗縣消防局表示，現場24名乘客4名受輕傷，其中1名2歲兒童受驚嚇，皆送往大甲光田醫院。

(中時 )