中華民國醫師公會全國聯合會於今舉辦「第73屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」；副總統賴清德今晚致詞表示，隨著科技的發展，台灣醫療也必須針對未來生技產業及早因應，才能讓醫界有最好的發揮空間，對社會也有最大的幫助。

晚宴時，民進黨立委也是理事長的邱泰源邀請副總統賴清德回娘家，感謝賴副總統不論是過去在擔任立委期間，或是擔任副總統，都秉持著醫療核心價值，以宏觀的角度以及對台灣的體認，帶領醫界在國際打了很多勝戰。此外，賴副總統對於建立全民安全網也有很大的影響力，醫界擁有如此重量級的成員，實是醫界之光。

賴清德表示，身為醫界的一份子，感謝醫界守護國人的健康，於疫情期間堅守崗位，提供病人最好的照護。

賴清德今晚在臉書表示，一連參加兩場醫界重要活動，感謝及肯定醫護人員替台灣守住疫情，也守護國人健康。

他說，今年是第30屆醫療奉獻獎，他曾擔任立法院厚生會會長，對這個獎有很深的感情，也深知獎項不是頒給醫術最高明、病人最多，或是錢賺最多的醫生，而是要表彰醫師奉獻的大愛精神。

他說，每一年從醫療奉獻獎得主的得獎事蹟，都讓人看見一篇篇感動人心的生命故事，這些前輩用一生的歲月，在偏鄉及特殊領域裡給予民眾最好的醫療照顧，身為醫界的一份子，與有榮焉。

他說，醫師公會全聯會每年都會舉辦資深醫師及醫療典範獎，表揚行醫超過40年的資深醫師，感謝這些醫師化小愛為大愛，將青春無私奉獻給社會大眾。

他指出，醫師公會全聯會一直以來做為醫界和政府的溝通橋梁，提供許多珍貴的建言，同時積極投入國際醫療事務，讓世界看見台灣。

他說，2020年是充滿挑戰的一年，人類社會與生活各個層面幾乎都受到了疫情影響，由於醫界站在第一線努力與貢獻，讓台灣的防疫成就備受世界的肯定。

他表示，在後疫情時代，醫療衛生是台灣最重要、最驕傲的資產，未來仍需要大家共同推動政策，執政團隊一定會繼續努力，改善醫療工作環境，提升基層醫療服務能量和效率。

(中時 )