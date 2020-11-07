針對共機頻頻進入進入台灣西南空域活動，軍事評論員亓樂義表示，共機是想要切斷美國從這西南空域來干擾，因此要不斷來回，爭取戰略主動，不然美軍進入擋不下來，就變被動。

亓樂義接受香港媒體《中評社》專訪時指出，共機頻繁在台灣西南空域活動，這就是戰場經營，爭取戰略主動。共機頻繁在台灣西南空域活動，一方面是保護以後登台作戰側翼和後方的安全，切斷美國從台灣西南空域來進行干擾，因此要不斷來回，爭取戰略主動。不然美軍進入擋不下來，就變被動。因此即使美國大選落幕，大陸戰機還是會持續在這個空域活動。

亓樂義點出，美國B-52轟炸機進入廣東沿海或是進入南海，從巴士海峽這邊進來，東沙那邊往北就到廣東，往南就到南海，這是美軍重要的一條切入線。大陸戰機都在走美國的線，這是西南的戰場經營。

亓樂義認為，大陸戰機像是眼睛耳朵，現在進一步先把拳頭伸出去，測試陌生環境大概是怎麼樣，但是拳頭伸出去之後，眼睛跟不上是沒有用的，還要有眼睛、要有電偵察通訊，像運八電偵機、遠程干擾機，還有通訊的對抗機，這些出去以後，那才是真正的戰場經營。

(中時新聞網)