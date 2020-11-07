2020台南文學季壓軸講座7日下午登場。（曹婷婷攝）

2020台南文學季壓軸講座7日下午登場，擔任本屆台南文學季大使，曾入圍Freshmusic音樂雜誌的「最佳新人獎」與「年度十大專輯獎」的許含光，以詩及音樂暢談台南，並與網路青年作家陳繁齊以「音樂與詩句的流轉」為題，分享如何將飽含文字藝術的詩詞，和充滿旋律藝術的音樂作融合，譜出現代詩歌。

許含光開場特別帶來〈她遛狗經過的每個下午〉及〈滿室喧譁〉，現場自彈自唱，一同帶領我們走向他的音樂世界，沉浸在他溫柔迷幻的音樂歌聲裡。今天精彩講座吸引民眾早早到場，在臉書及IG擁有高人氣的作家陳繁齊，近期創作歌詞，創作獲得好評由「先知瑪莉Mary See the Future」樂團演唱的〈Ariel〉，譜寫出愛情的犧牲與苦澀。

許含光、陳繁齊兩位高顏值青年作家，首先聊到對遊歷及居留台南的印象，喜愛台南街道巷弄、古樸鐵窗，也對圓環特有交通設計印象深刻。兩人提到特有台南市左轉、南北生活差異、台南陽光等，讓現場民眾笑聲不斷。陳繁齊也分享在台南一個人旅行經驗以及過程中與旅遊行程交疊遊客交談，進而認識更多台南面貌。兩人異口同聲說，台南特殊時間感及慢活步調，吸引他們不斷再訪。

陳繁齊談到目前談到創作歌詞的心情，兩人對於詩與歌詞的轉換不同的看法，對談文學與音樂的如何結合，以及如何與歌手合作、詞與音樂那個創作元素先產生等話題。兩位青年創作者，藉由詩句、文學與樂曲的碰撞激盪，認識到現代詩歌文學不同面向與可能遇到的問題。

台南文學季邁入11月高峰，精彩活動不斷，11月底將舉辦壓軸第2屆「台南文學營」，報名名額有限，喜愛文學的朋友千萬不要錯過。

(中時 )