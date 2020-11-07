楊丞琳一連3天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，昨(6日)才驚傳意外，從2層樓高的高台摔下，導致手腳受傷，老公李榮浩在得知狀況後，更坦言有點生氣。然而她今(7日)舉行第二場演唱會，又突然脫口「我單身」，引發熱議。

楊丞琳昨（6）日演唱會發生臨時狀況，開唱後接著唱第二首歌時從兩層樓高的舞台跌落，所幸硬體工作人員小馬抱住她，才化險為夷；今（7）晚演唱會時她也向粉絲們報平安，「我很安全、活蹦亂跳」，還說連瘀青都沒有，先熱情地喊著抱住她的工作人員小馬，再笑嘻嘻地說，「小馬的另一半也在，不好意思」。楊丞琳逗趣地表現，也讓現場導演虧她是人妻不要調戲對方，她馬上脫口「在台北我單身好不好」，引發全場歌迷尖叫不斷。

李榮浩、楊丞琳感情不受距離影響。(取自李榮浩微博)

楊丞琳、李榮浩穩定交往多年，於去年9月登記結婚，卻因為疫情關係，小倆口分隔2地長達200多天。而昨日楊丞琳驚傳在開唱發生意外，從2樓高台跌落，讓李榮浩得知心疼不已，在微博寫下：「為了這次的演唱會，有幾度我覺得她已經瘋了，說了她幾次，練舞練到手臂關節、腰關節發炎，不吃藥，手抬不起來（今早的事）剛一直和現場連線著，得知她摔下臺除了擔心之外，還有一些生氣。不過大家不用擔心，幸虧有人接住她，只是皮外傷。」

但李榮浩也為老婆感到開心，因為楊丞琳大半年的練習都要完美的表演出來了，「此時此刻她還在舞臺上表演著，我無法坐在台下，有朋友一直在拍視頻給我，但我想對她說，妳的演唱會真的很厲害！」

(中時新聞網)