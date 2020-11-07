1名年約30歲的李姓女子，平時工作忙碌壓力大，生理痛時也會服用止痛藥，趁著周末有空去整理頭髮，卻意外被髮型師告知頭部有多處如5或10圓硬幣的圓形禿髮，嚇得她趕緊就醫，經過西醫以類固醇與頭皮針治療後，還是經常掉髮，看著日漸減少的髮量，愛美的她決定嘗試求助中醫治療。中醫師陳瑞聲指出，很多女性都會出現5或10圓硬幣大小的圓形禿，除了身心壓力之外，體質虛冷、服用過量肌肉鬆弛劑，也容易造成頭皮鬆弛而掉髮。

中醫認為壓力大產生的掉髮，只是暫時性的新陳代謝紊亂，導致頭皮鬆軟凹陷夾不住頭髮而掉，嚴重者甚至不只是頭髮，連眉毛、鬍鬚、腋毛、陰毛也掉光，俗稱「鬼剃頭」。如果是第1次掉髮，且小區塊的圓形禿髮才屬於壓力型掉髮，可觀察3到6個月，約50%的人會自己恢復長髮，若皮膚凹陷程度嚴重，繼續大量掉髮，就需要馬上就醫。

中醫理論認為頭髮的生長需要充足的氣血滋養，當肺氣不充足，血液含氧量變少，氣血循環就差，頭皮膚就會失去足夠的營養，造成皮膚軟弱凹陷，夾不住頭髮，但只要毛母細胞沒有受損，仍有挽救機會。

陳瑞聲說明，臨床上針對氣虛體寒的圓形禿患者，會使用人蔘、黃耆等藥材補氣，合併當歸、鹿茸等溫補的藥物促進血流運行，讓皮膚的微血管和神經獲得充足養分，進而改善體質、提升免疫力，頭皮的彈性也會很快恢復，夾住毛囊後頭髮就不會掉，毛母細胞也會很快的長出健康的髮根。

其他掉髮類型還包括雄性禿與脂漏性掉髮，前者主要為遺傳，只能透過治療延緩掉髮速度；脂漏性掉髮則是因為頭皮被細菌、塵蟎感染，使得頭皮產生紅、腫、癢等發炎反應，且容易出油，一旦讓毛囊遭到過多的油脂阻塞，頭髮沒有空間生長，因此越長越細，最後掉髮問題也會逐漸加重，陳瑞聲提到，中醫治療脂漏性掉髮是採用內服中藥強心補腎，搭配促進血液循環的藥物，平時使用植物性洗髮液及酵素配合清潔頭皮，幫助分解多餘的油脂並清除細菌和塵蟎，內外合併治療之下，體質改善且毛囊變得乾淨清爽，頭髮自然能長得粗黑健康。

陳瑞聲提醒，圓形禿的患者多半屬於體質虛冷，在飲食方面須注意少吃冰品、冷飲、咖啡等寒涼性食物，最好以溫補滋養的食材為主，也可多補充黑芝麻、黑豆、核桃等，想要養好一頭茂盛的秀髮，應該避免熬夜，早睡且睡眠品質好，如果是久坐的上班族盡量多走動，或在下班後、周末休假期間運動，促進血液循環，對於掉髮的改善和身體健康都有幫助。

(中時新聞網)