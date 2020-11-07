31歲男星吳翔震擁繪畫長才，7日「光合作用X吳翔震」個人畫展開幕，邀請影后柯淑勤站台力挺。兩人曾在《姊妹們追吧》合作，私下是鄰居也是飯友，他拍戲遇挫折會私下請益柯淑勤，身為影后的柯淑勤表示「我都實話實說，不是會給呼呼的類型，都很直接建議」，惜才的她知道吳翔震有美術天分，還引薦藝術家友人，並促成這次畫展。

畫展中包括「炙熱星」、「福山·雅緻」、「臉譜」3個系列，吳翔震認為，人像一棵樹，繪畫就像他的陽光，他創造了一系列屬於自己心中的太陽，並邀請大家來跟他一起行光合作用，並且分享在繪畫過程中的感受。

柯淑勤出道30年，日前剛以《陽光普照》奪亞洲電影大獎最佳女配角，《陽光》也將代表台灣，角逐明年奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，柯淑勤開心當「國家代表隊」盼順利拿獎。她獲獎無數，回想2003年獲得金鐘影后獎座「氧化歪了，以前都塑膠做的，得進廠維修」。

(中時 )