美國大選進入最後倒數階段、但共機仍三不五時擾台，讓兩岸關係及中美關係持續呈現緊張狀態。對於台灣哪一個政黨能最夠捍衛台灣安全，最新民調顯示，民進黨以45.2%拔得頭籌，國民黨則以21.5%居於第二。對此，有不少網友直言，美國的民主黨才能夠保護台灣，「不是民主黨嗎？」

根據《ettoday新聞雲》報導，中華亞太菁英交流協會7日公布的民調中，在「若兩岸發生衝突，哪個政黨較有能力捍衛台灣安全」這部分的民調結果顯示，有45.2%民眾認為是民進黨，國民黨則是21.5％，時代力量0.4%，民眾黨0.7%，綠黨0.1%，台灣基進0.2%，值得注意的是，另外有21.6％民眾認為沒有符合這個要求的政黨。

這份民調在PTT上引起網友熱議，有網友直言，美國總統候選拜登所屬的民主黨，甚至是共和黨才能保衛台灣，「不是民主黨嗎」、「只有民主黨跟共和黨可以選啦」、「民主黨吧，民進黨怎麼捍衛，做圖嗎？」、「我以為是民主黨」、「選項怎麼沒有共和黨？不對，現在都轉去民主黨了」、「我以為是民主黨」。

此外，也有網友指出，「所以有黨證的都會上戰場嗎？」、「用民調來捍衛台灣安全根本就是在自我催眠吧」、「捍衛台灣安全靠政黨？這題目跟民調飯麵冬粉那種飲食可以防癌一樣無腦」。

網友討論民調。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)