美國總統大選結果尚未出爐，但目前開票情況對現任總統川普極為不利，導致不少台灣挺綠川粉相當焦躁，不僅頻頻發文痛罵拜登，甚至集結出征AIT臉書，對此外交部則表示當中充斥許多人「機器人帳號」，意圖製造台美矛盾，譴責部分政治人物與網友利用美國大選離間，將與AIT密切聯絡觀察。但網友對此不領情，貼出許多挺綠民代、網紅與側翼粉專臉書，嗆「要不要先處理這些人」。

網友在PTT八卦版貼出許多知名挺綠網紅與側翼的臉書，可以看到當中清一色全都是一天貼出數篇力挺川普、嘲諷拜登，甚至控訴民主黨作票、拜登玩很大的貼文。

有網友貼出陳嘉行臉書「萬惡美帝」PO文，詢問到底是誰在製造台美矛盾 (圖／翻攝自焦糖哥哥臉書)

其中喜愛與書本合照的挺綠網紅「焦糖哥哥」陳嘉行更是PO文「大家很焦慮誰當總統，很怕拜登當總統就賣掉台灣，假設真的這樣，台灣人不就要團結對抗嗎，即便對手是萬惡的美帝」。

鄉民也紛紛留言：「外交部先處理這些人吧」、「機器人帳號，可是挺川又高調的剛好都是綠的耶」、「自己要選邊站還裝無辜」、「這麼巧，嘲諷拜登破壞台美關係的剛好都挺綠」、「他好忙，又要抗中又要抗美不累嗎」、「玩了，覺青側翼直接被切割成機器人」、「可是綠營側翼說是柯韓粉耶」、「政黑板直接被當機器人總部了嗎」、「好像才有綠委帶川普口罩參加中常會耶」、「反正喊一喊，最後一定沒下文啦」。

(中時新聞網)