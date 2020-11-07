台中一名人夫阿義（化名），不僅偷吃妻子的閨蜜，還互傳鹹濕訊息，像是「騷的像個小妖精」、「妳在床上野的要命」等語，事後被妻子發現劈腿閨蜜，阿義還辯稱是妻子與閨蜜聯手引誘他，就是為了要詐取財產，不過法官不採信阿義說詞，判他必須賠償妻子15萬元。

阿義的妻子控訴，兩人維持3年多的婚姻，想不到丈夫竟偷吃閨蜜，原本婚外情曝光後，阿義寫下保證書，表示不會再提到離婚，並願意對妻子負責終身等保證，想不到事後阿義仍與閨蜜傳訊息，內容多次提到結婚、生小孩、性行為等，阿義甚至曾傳訊息，求妻子離婚或去死，讓她精神受到極大痛苦，最後受不了提告求償50萬。

針對妻子控訴，阿義表示與妻子是透過臉書認識，半年裡2人見面3次就結婚，婚後第1年妻子拿走自己140萬，還要求過戶名下不動產給她，認為婚姻只是妻子用來詐財的工具，阿義也反駁他未曾與妻子閨蜜見面，是妻子與閨蜜引誘他在網路上打嘴砲，妻子才能拿這些鹹濕對話，當成外遇證據，想要詐騙他的財產。

但法官勘驗阿義與閨蜜對話，例如「我搓妳奶、捏你奶、吸妳奶，就會讓妳抓狂的」、「妳在床上野的要命，妳在床下也熱情的要命」、「用小騷穴幫老公療傷」，也提及未來兩人要一起生小孩等，閨蜜也曾傳訊給阿義妻子，「你怎麼不去死？你老公在你住院時和我去開房做愛」、「他說妳賴死不肯離婚，不如跳樓啦！做女人做成這樣去死好」。

從對話來看，法官認為阿義與閨蜜關係匪淺，確實有曖昧之情，縱使對話難以證明兩人有性關係，但仍可認定嚴重侵害阿義妻子配偶權，最後判阿義須賠償妻子15萬元。

(中時新聞網)