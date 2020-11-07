企業女壘聯賽總冠軍戰首場遭到逆轉的新世紀黃蜂，今（7）日第2場比賽毫不氣餒，1局上就靠著林鳳珍的安打，以及沈筱琳在滿壘情況下選到保送、以及池亦庭的高飛犧牲打，取得3比0領先。但和首戰一樣，這次嘉南鷹的反攻更快，1局下就利用3支安打和內野滾地球、盜壘把比數扳平。

比賽關鍵是在5局下半，兩隊4比4平手，卻因黃蜂隊當家游擊手林鳳珍在2人出局後的連續2次失誤種下敗因，奉送給嘉南鷹寶貴的超前分，嘉南鷹最終以5比4險勝黃蜂，在總冠軍系列賽前兩戰取得2連勝。

一日兩戰都取得勝利，嘉南鷹總教練曾信彰表示，很滿意子弟兵的表現，在這樣高強度的比賽中，選手們都能徹底執行教練下達的戰術。另外就是今天幸運女神也比較幫忙，才能夠在勁敵手中拿下兩場勝利。

曾信彰也特別點名陣中的年輕投手柯夏愛，直呼「小可愛」的表現超水準，希望接下來的比賽，柯夏愛能夠繼續發威。

邁入第5年的2020新力旺企業女子壘球聯賽，總冠軍戰系列賽由福添福嘉南鷹取得2勝0敗領先，究竟是嘉南鷹能夠在明（8）日的一日兩戰直落四打敗黃蜂登上后座，還是新世紀黃蜂扳回一城，甚至追平系列戰？值得球迷繼續關注。

(中時 )