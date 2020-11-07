楊丞琳今晚演唱會邀好友王心凌擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

楊丞琳「LIKE A STAR」小巨蛋演唱會7日第二場，演出前她在IG分享署名「鴻升」送的花籃，卡片寫著：「Dearest丞琳，妳一直是最棒的，鴻升。」是黃鴻升（小鬼）的經紀人代替送花，延續小鬼與楊丞琳的友誼。楊丞琳今晚在台上追憶好友：「我相信他一定也有來...他（小鬼）八月底就跟我說想要看11月7日，跟我說『我可以很厚臉皮跟妳要三個位置嗎，因為經紀人的女朋友非常喜歡妳』。」隨後獻唱〈匿名的好友〉哽咽含淚。

楊丞琳交情超過10年的好姊妹王心凌，今助陣合唱〈女孩們〉，服裝造型一白一黑畫面吸晴；兩人第三度在演唱會同台，楊丞琳摟著王心凌直誇對方身材纖細：「其實我好擔心站在妳旁邊，幸好我今天一早量體重44.8（公斤）。」王心凌回讚楊展現健康的性感，楊丞琳聽聞笑回：「還好是健康的性感，不健康，（上圍）就得多加點料。」。

楊丞琳昨首場開始沒多久，不慎踩空從約二層樓高的台上跌落，被工作人員即時抱著才沒嚴重受傷，她的老公李榮浩因工作無法來台參與她這次的小巨蛋演唱會，透過視頻隔海緊盯老婆演出，得知差點發生意外，李榮浩發文生氣表示，她為了這次演唱會事前準備，好幾度令他覺得老婆瘋了，「說了她幾次，練舞練到手臂關節、腰關節發炎，不吃藥手抬不起來」，心疼楊丞琳不顧身體狀況。

楊丞琳今在台上表示，一早起床以為全身會像摔車般酸痛或哪個部位沒知覺，「趕緊動一動、檢查後確定一切安然無羔，也完全沒有瘀青」；語畢，她在台上發出嗲聲感謝昨晚抱住她的工作人員，嬌羞模樣連演唱會導演都忍不住提醒她人妻身份，楊丞琳笑說：「導演說不要調戲工作人員，在台北我單身好不好！」今第二場仍吸引大批圈內眾好友到場欣賞，包括鄭元暢、歐陽妮妮、李佳薇、李佳歡及夏雨喬等人。

(中時 )